Drake'in St. Louis Konserindeki 4. Evre Kanseri Yenen Bir Hayranına Yaptığı Jest Herkesi Duygulandırdı

37 yaşındaki Kanadalı rapçi ve aktör Drake, 13 Şubat'taki St. Louis konserinden sonra, trajik bir kazada hayatını kaybeden fanlarının anısına en son verdiği konserinde bir konuşma yaptı ve 4. evre kanseri yenen bir dinleyenine 25 bin dolar hediye etti. Bütün hayranları coşkulu alkışlarla Drake'i tebrik etti. Detaylar👇