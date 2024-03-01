Drake'in St. Louis Konserindeki 4. Evre Kanseri Yenen Bir Hayranına Yaptığı Jest Herkesi Duygulandırdı
Drake'in St. Louis Konserindeki 4. Evre Kanseri Yenen Bir Hayranına Yaptığı Jest Herkesi Duygulandırdı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
37 yaşındaki Kanadalı rapçi ve aktör Drake, 13 Şubat'taki St. Louis konserinden sonra, trajik bir kazada hayatını kaybeden fanlarının anısına en son verdiği konserinde bir konuşma yaptı ve 4. evre kanseri yenen bir dinleyenine 25 bin dolar hediye etti. Bütün hayranları coşkulu alkışlarla Drake'i tebrik etti. Detaylar👇
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Drake'in milleti coşturduğu konserleri herkesin dilinde. Bu eğlenceli konserlerinde aynı zamanda hayranlarına yaptığı para yardımlarıyla eli bol birisi olarak tanınıyor.
Drake 13 Şubat'ta St. Louis'te, yine herkesin en iyi anlarını yaşadığı bir konser vermişti.
Fakat bu konserin sonrasında trajik bir kaza yaşandı. Bitiminde, konser alanından ayrılan Laticha Bracero ve kızı Alyssa Cordova, yaşanan bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Hızla gelen bir aracın 42 yaşındaki Bracero ve 21 yaşındaki Cordova'nın aracına aniden çarpmasıyla gelişen bu trajik kaza sonrası gelen ölüm haberleri herkesi sarstı.
TMZ'nin görüntülerine göre, Buffalo, NY'deki KeyBank Center'daki konserinde, Drake, "Bu binadan çıkarken bir başkasının gerçekliğinin ne olacağını asla bilemezsiniz," dedi. Hayranlara 'hayatınız için minnettar olun' ve insanlara etraflarında tanıdık ya da yabancı ayırmaksızın, 'sevgi gösterin' diyerek duygusal ve coşkulu bir konuşma yaptı.
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Drake, Laticha Bracero ve Alyssa Cordova'ya atıfta bulunarak "...O genç annenin ve çocuğunun ruhu şad olsun," dedi. Ardından kalabalıkta pankart sallayan bir hayranını fark etti.
Pankartta "Ben, evre 4 kanseri yendim, tam da zamanında Drake'i görmek için 'God's Plan'." yazıyordu. Hayranı, Drake'in şarkısı "God's Plan"e (Tanrı'nın planı) atıfta bulunmuş.
Drake, 'her şeyin bir nedeni olduğunu' ve ardından kadına 25.000 dolar hediye edeceğini söyledi. 'Size bu gece 25 bin dolar vermek isterim,' dedi. Sonra seyirciden gürültülü bir alkış aldı.
Drake, yine böyle kalabalık bir konserinde, kemoterapi tedavilerini yeni tamamlamış, kanseri yenmiş bir dinleyenine 100 bin dolar vermişti ve şu ana kadar yaptığı en büyük bağışı yapmıştı.
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