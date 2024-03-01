Moda Dergisi İçin Kameraların Karşısına Geçen Beyoncé, Mullet Saç Kesimiyle Ters Köşe Yaptı

Son zamanlarda Country müzikle ve Şubat'ın sonlarına doğru çıkardığı saç bakım markasıyla haşır neşir olan kraliçe Beyoncé, şimdi ise magazin kapaklarına geri döndü. Müziği ve performanslarındaki başarısıyla zaten gönüllerde taht kurmaya ant içmişti kendisi, şimdi de CR Moda Defteri için tamamen değiştirdiği tarzıyla karşımıza çıkması, kalplerimizdeki yerini ölümsüzleştirdi. Detaylar👇