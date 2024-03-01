Moda Dergisi İçin Kameraların Karşısına Geçen Beyoncé, Mullet Saç Kesimiyle Ters Köşe Yaptı
Moda Dergisi İçin Kameraların Karşısına Geçen Beyoncé, Mullet Saç Kesimiyle Ters Köşe Yaptı
Kaynak: https://www.instagram.com/crfashionbook/
Son zamanlarda Country müzikle ve Şubat'ın sonlarına doğru çıkardığı saç bakım markasıyla haşır neşir olan kraliçe Beyoncé, şimdi ise magazin kapaklarına geri döndü. Müziği ve performanslarındaki başarısıyla zaten gönüllerde taht kurmaya ant içmişti kendisi, şimdi de CR Moda Defteri için tamamen değiştirdiği tarzıyla karşımıza çıkması, kalplerimizdeki yerini ölümsüzleştirdi. Detaylar👇
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Queen B, en son çıkardığı albümü "ACT II" ve şarkısı "Texas Hold Em" ile epey bir ses getirmişti. Genelde R&B, Pop ve Hip Hop türlerinde müzik yapan sanatçı bu sefer Country tarzında bir şarkıyla gelince, bir de üstüne geçtiğimiz ay şarkısı "Billboard 100" sıralamasında 2. sıraya yerleşince herkes delirmişti.
Zaten kendisi tüm dünyanın tanıdığı, yetenekli bir sanatçı, saç bakım markasını da çıkarınca kozmetik alanında da kendini kanıtlamış oldu.
Hem müzik türünde yenilikler yaparak, hem de kendi markasını çıkararak yaptığı bu son değişiklikler Beyoncé'ye yetmedi tabii ki.
Dolgun saçlarını ve giyim tarzını da değiştirdi. E tabii herkes çok beğendi kraliçeyi. Ne yapsa yakışıyor kadına.
Geçtiğimiz günlerde Beyonce'nin bu tarzıyla verdiği poz, hayranlarının Beyoncé'yi Kim Kardashian'a benzetmesine neden olmuştu. Yüz hatları ve büzdüğü dudağıyla cidden benzemiyor mu sizce de?
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Şimdi ise kraliçe Beyoncé, CR Moda Defteri için kameraların karşısına geçti. Hem de hiç görmediğiniz bir tarzda. İşte Queen B'nin o fotoğrafları👇
İlk olarak gözümüze "Mullet kesim" dedikleri saç kesimi çarpıyor. Siyah-beyaz renkteki bu saç kesimini biz çok yakıştırdık. Giydiği korse ve tişörtün uyumu da şaşırtıcı derecede çok iyi.
Şimdi buna da Kim Kardashian diyenler çıkar. Baksanıza incecik beli ve dolgun kalçalarıyla Kim'den farksız.
"Cüretkar" başlıklı moda defterinin 24. sayısı için Beyoncé de dahil olmak üzere dokuz farklı kapak yıldızı yer alacak.
Beyoncé, bu CR çekimindeki yeni tarzına "90'larda hep asimetrik bir kesim istemiştim ama annem buna izin vermedi. Bu yüzden bu çekimde hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum." şeklinde bir açıklama yaptı.
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CR'ın dediğine göre Beyoncé için hayatı boyunca onu saça bağlayan nitelikler, kendi saç markası "Cécred" için bir ilham kaynağı olmuş.
CR, Instagram hesabında Beyoncé için şunları dedi: "'Lemonade' için hazırladığı görsel albümde kullandığı çeşitli stillerden, 'Black Is King' deki görkemli örgülere ve rekor kıran 'Renaissance Dünya Turu' için sahnede kullandığı bal sarısı uzun yelesine kadar saç, Beyoncé'nin hikaye anlatma tuvalinin ayrılmaz bir parçası."
Yani CR'ın ilham kaynağı, Queen B'nin albümlerindeki çeşitli saç stilleri olmuş. Hem Beyoncé'nin ilham alarak çıkardığı markadan hem de tarzından ilham alınmış yani. İnanılmaz bir bakış açısı cidden ilhamdan ilham almışlar.
Çoğu kişi, yeni tarzından dolayı Beyoncé'nin çıkaracağı (belli değil) "ACT III" albümünün Rock müzik türünde olacağını düşünmüş. Gelen yorumlara bakalım biraz da...
"Beni yarın bu Mullet'la gördüğünüzde, sakın bir şey demeyin."
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"'ACT III' rock albümüne ipucu!?"
"Bu rock albümü görsellerinin bir parçası mı?"
"ACT III rock olabilir. Vay canına."
"Bize bir şey mi söylemeye çalışıyorsun?🤘🎸"
"BEY! Kesinlikle evet."
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"Mullet saç modeliyle senin harika göründüğünü görmek, beni gururlandırıyor."
"Çekilin yoldan... Kraliçe geliyor."
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