Anne Hathaway'in Ünlü Tasarımcı Donatella Versace'nin Elbisesine Verdiği Tepkiye Kahkaha Atmaya Hazır Olun

Ünlü aktris Anne Hathaway'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Yıldızlararası, Şeytan Marka Giyer, Acemi Prenses, Oceans 8 ve daha bir çok popüler filmde gösterdiği inanılmaz başarısıyla yeteneğini kanıtladı. Son zamanlarda giydiği kıyafetlerle, moda kategorisinde de varlığını ortaya koyuyor kızımız. Ünlü tasarıncı Donatella Versace'nin elbisesini giydiği bir videoda, Hathaway ve Donatella ikilisinin enerjisi o kadar eğlenceliydi ki herkesi kahkaha krizine soktu. Detaylar👇