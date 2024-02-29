Anne Hathaway'in Ünlü Tasarımcı Donatella Versace'nin Elbisesine Verdiği Tepkiye Kahkaha Atmaya Hazır Olun
Anne Hathaway'in Ünlü Tasarımcı Donatella Versace'nin Elbisesine Verdiği Tepkiye Kahkaha Atmaya Hazır Olun
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mjs538/anne-...
Ünlü aktris Anne Hathaway'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Yıldızlararası, Şeytan Marka Giyer, Acemi Prenses, Oceans 8 ve daha bir çok popüler filmde gösterdiği inanılmaz başarısıyla yeteneğini kanıtladı. Son zamanlarda giydiği kıyafetlerle, moda kategorisinde de varlığını ortaya koyuyor kızımız. Ünlü tasarıncı Donatella Versace'nin elbisesini giydiği bir videoda, Hathaway ve Donatella ikilisinin enerjisi o kadar eğlenceliydi ki herkesi kahkaha krizine soktu. Detaylar👇
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Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Anne Hathaway'in tarzı son zamanlarda çok konuşuluyor.
Eşsiz güzelliği zaten kalpleri küt küt attırıyordu bir de üstüne muhteşem kombinler eklenince, 10/10 görüntüler ortaya çıkıyor.❤️
Akademi Ödüllü aktris, ünlü arkadaşlarını övgülerle taçlandırmak için hep doğru zamanı buluyor çünkü kendisi güzel olmakla birlikte, çok tatlı ve sevecen biri.
Hathaway bu sefer yaptığıyla daha tatlı biri olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde, İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace ile arasında geçen muhteşem bir anla da bu sevecenliğini kanıtlamış oldu.
Donatella Versace ile Instagram'da yukarıdaki fotoğrafları paylaştı ve üzerindeki elbiseyle hareket etmenin ne kadar zor olduğunu tam olarak şu şekil gösterdi.
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Hathaway'in şekilden şekile girmesi o kadar komik ki cidden korseyle hareket etmenin zorluğunu, tüm gerçekliğiyle göstermiş.
İşte tüm gerçekliğiyle Anne Hathaway...
Bu videonun dışında kendisi Donatella'ya "Geçen gün bir şarkı dinledim ve bana seni hatırlattı." diye başlıyor cümlesine.
Donatella hangi şarkı olduğunu sorunca Hathaway adını hatırlamadığını belirterek başladı şarkıyı söylemeye...
"Hem sarışınım, hem zayıfım, hem zenginim. Ve birazcık da..." deyip sonunu getiremeden...
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Donatella, "Sakin. Sakin. Sakin ol tatlım!" diye hemen araya girdi.
Çünkü Lady Gaga'ya ait "Donatella" isimli bu şarkının sözlerinin devamında s*rtük kelimesi geçiyor.🤣
İşte o efsane an👇
O KADAR İYİ BİR AN Kİ.🤣 Hadi gelin azıcık da yorum okuyalım.
"Anne, Lady Gaga'nın Donatella şarkısını Donatella'ya söylüyor! O kadar ikonik ki"
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"'Adını hatırlayamadım' mı? Aşko şarkının adı tam olarak Donatella"
"Lady Gaga her yerde"
"Burada oturmuş hayran hayran Hathaway'e bakıyorum."
"Seni seviyorum! Seninle vakit geçirmek çok eğlenceli!"
"Bu kadını çok seviyorum."
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"Sen algılanması çok güç bir modacısın! Her zaman çok yerinde kadınsı ve zarifsiniz."
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