Hızla Artan Eril Enerjisiyle Eline Tespihi Alan Kerimcan Durmaz'dan Erzurum Vlog'u Müjdesi

Kerimcan Durmaz kafaları karıştırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Enerjisine öldük bittik yetmedi üstüne aşık olduk. Birkaç gündür Erzurum'da kayak yaptığını ve deşarj olduğunu biliyoruz. Ve şimdi de Instagram hikayesinde duyurduğu Erzurum vlog'u videosunda tespih çekerken etrafa yaydığı enerji, kafaları karıştırmaya yetti. Detaylar👇