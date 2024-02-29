Hızla Artan Eril Enerjisiyle Eline Tespihi Alan Kerimcan Durmaz'dan Erzurum Vlog'u Müjdesi
Hızla Artan Eril Enerjisiyle Eline Tespihi Alan Kerimcan Durmaz'dan Erzurum Vlog'u Müjdesi
Kaynak: https://www.instagram.com/kerimcandur...
Kerimcan Durmaz kafaları karıştırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Enerjisine öldük bittik yetmedi üstüne aşık olduk. Birkaç gündür Erzurum'da kayak yaptığını ve deşarj olduğunu biliyoruz. Ve şimdi de Instagram hikayesinde duyurduğu Erzurum vlog'u videosunda tespih çekerken etrafa yaydığı enerji, kafaları karıştırmaya yetti. Detaylar👇
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Kerimcan Durmaz enerjisi diye bir şey var... Öyle kolay kolay bulunmaz. Başarılı Youtuber, şarkıcı, usta bir dj ve aynı zamanda makyaj ikonu Kerimcan-ya da Erilcan- şu sıralar hep gündemde biliyorsunuz.
3 gün önce "Siz sormadan söyleyeyim, dudak dolgumu eritmek için randevu aldım😅" diyerek şu şekil bir poz verdi.
Ardından flörtöz bir Instagram hikayesiyle bizi kalbimizden vurdu. Yakışıyor bu adama erillik ya.
Ertesi gün ise, alter egosu Erilcan'ın çıkışının sonu mu geldi dedik. Epey bir olay oldu bu paylaştığı hikaye.
2 gün önce günaydın öpücüğü istedi karizma adam. Vlog'larında da büründüğü eril kişilik zaten konuşuluyordu.
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Şimdi ise son paylaştığı Instagram hikayesiyle de kafaları tekrardan karıştırdı. Yapıyorsun bu işi Kerimcan.
"Selamunaleyküm" diyerek girdiği videoda, önce çektikleri eğlenceli Erzurum Vlog'undan bahsediyor Kerimcan.
Başından beri tespih çevirişine kitlendiğimiz videoda, Kerimcan elindeki tespihi Erzurum'da aldığını söylerkennn,
Samet Liçina giriyor kadraja ve diyor ki "Erzurum hatırası. Renk renk aldı susun izleyeceksiniz. Konuşturmayın beni."
Söylediğine göre her kıyafetine göre bir tespih almış Kerimcan. "Abla herhalde" mi desek yoksa "Yakışır abime" mi desek bilemedik.
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Videoyu da muhteşem karizmasıyla kapatışı tuzu biberi oldu. Bu ikilinin enerjisi>>>
Kerimcan'ın hikayesinin tamamını izlemek için👇
Erilcan da böyle bir alter ego işte. Doğduğundan beri tespih çeviriyormuş meğerse Kerimcan. Olduk mu yine aşık... Yorumlarda buluşalım aşkolar.
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bunlar bu kadar parayı nereden buluyorlar biri anlatsın oyuncu değil sanatçı değil ama milyoner