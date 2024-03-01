Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in Vurulması ile İlgili 'Şakası' Sonrasında Ölüm Tehditleri Aldı
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in Vurulması ile İlgili 'Şakası' Sonrasında Ölüm Tehditleri Aldı
Yeni komedyenlerden Özkan Çelik, çıktığı bir sahnede İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili şaka yaptı. Ölüm tehditleri aldığını belirten komedyen hukuki süreç başlatıyor.
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Komedyen Özkan Çelik'in İbrahim Tatlıses şakası başına dert oldu, ölüm tehditleri almaya başladı.
Özkan Çelik, sahneye çıktığı mekânda İbrahim Tatlıses'in 2011'de düzenlenen silahlı saldırıda vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili bir şaka yaptı.
Ardından bu şakanın vidosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte Özkan Çelik’in o konuşması:
Özkan Çelik'e gösterilen tepkiler sosyal medya paylaşımlarıyla kalmadı. Çelik, kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehditleri de aldı. Özkan Çelik, tehditleriyle ilgili hukuki süreç başlatmak için girişimde bulundu.
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