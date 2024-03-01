Başrol Oyuncusu Belli Oldu: Taverna Müziğin Efsaneleşen İsmi Ferdi Özbeğen'in Hayatı Film Oluyor
Başrol Oyuncusu Belli Oldu: Taverna Müziğin Efsaneleşen İsmi Ferdi Özbeğen'in Hayatı Film Oluyor
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/fer...
Taverna müziğinin efsaneleşen ismi Ferdi Özbeğen’in hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Çekimlerine yakında başlanacak olan filmde sanatçıyı hangi ünlü oyuncunun canlandıracağı belli oldu.
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Türk müzik tarihinin bir dönemini naif, kibar ve kadife sesiyle etkilemeyi başarmış Ferdi Özbeğen, 2021 yılında yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisinde yer verilen şarkılarıyla adından sıkça söz ettirmişti.
Müzisyen anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Ferdi Özbeğen, küçük yaşından itibaren müziğe olan yatkınlığını kanıtlamış bir isim.
Özellikle 80'li yıllarda Türkiye’de taverna müziğini başlatan kişi olarak tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
2013 yılında ise yaşamını yitiren Ferdi Özbeğen'in hayatı beyaz perdeye uyarlanmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği filmde Ferdi Özbeğen'i kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.
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Milliyet'in haberine göre; önümüzdeki hafta çekimlerine başlanması planlanan filmin başrolü için Burak Deniz'e teklif gitti ve anlaştılar.
Yapım şirketi proje için geniş bir cast çalışmasına başlarken, Özbeğen’in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi usta sanatçıları da yeni nesil oyuncuların canlandıracağı öğrenildi.
Son olarak Hande Erçel'e Bambaşka Biri dizisinde rol alan Burak Deniz'in ise biyografi filmi için yoğun bir şekilde çalışmalara başladığı öğrenildi..
Söz konusu biyografi türündeki filmle ilgili merak edilen detaylar için beklemedeyiz!
Peki sizce Burak Deniz bu role yakışır mı?
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Allah aşkına bu bilal inci burunlu adamla ferdi Özbegin ne alaka şimdi