BTS'nin Sevilen Üyesi V ve Aksiyon Filmlerinin Efsanesi Jackie Chan Aynı Reklam Filminde Yer Aldı

BTS'nin sevilen üyesi V ve aksiyon filmlerinin efsane ismi Jackie Chan, yeni bir reklam filmi için işbirliği yaptı. Samimi görüntüleriyle kalplerde taht kuran ikili sosyal medyada viral oldu. Bizler de ayrıntıları ve reklam filmini sizler için derledik. Siz de içeriğimizi merak diyorsanız sizi şöyle alalım.👇