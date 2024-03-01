BTS'nin Sevilen Üyesi V ve Aksiyon Filmlerinin Efsanesi Jackie Chan Aynı Reklam Filminde Yer Aldı
BTS'nin Sevilen Üyesi V ve Aksiyon Filmlerinin Efsanesi Jackie Chan Aynı Reklam Filminde Yer Aldı
Kaynak: https://www.timesnownews.com/world/us...
BTS'nin sevilen üyesi V ve aksiyon filmlerinin efsane ismi Jackie Chan, yeni bir reklam filmi için işbirliği yaptı. Samimi görüntüleriyle kalplerde taht kuran ikili sosyal medyada viral oldu. Bizler de ayrıntıları ve reklam filmini sizler için derledik. Siz de içeriğimizi merak diyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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Aksiyon filmlerinin ustası Jackie Chan, hepimizin aklında eğlenceli halleriyle ve yeteneğiyle yer edinen aktörlerden bir tanesi.
Eski filmlerini izledikçe hissettiğimiz nostaljik duygunun yeri bambaşka diyebiliriz.
Gelelim esas konumuza... Son yılların popüler gruplarından olan BTS, dünya çapında büyük ses getiriyor.
Grubun Kim Taehyung adlı üyesi de gönülleri fetheden isimlerden bir tanesi...
Son aldığımız haberlerle birlikte iki sevilen ismin Simlnvest adlı şirketin reklam filminde oynadığını öğrendik.
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63 saniye uzunluğundaki reklamda iki ünlü yemek masası sahnesini paylaşıyor.
Reklamda ayrıca V'nin dans hareketlerini Jackie'ye sergilediği ve Jackie'nin de bazı kung-fu hareketleri öğrettiği bir dans sahnesi yer alıyor.
Reklam filmini sizler için şöyle bırakalım.👇
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Sizce de çok tatlı değiller mi? Yorumlarda buluşalım...
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