Sevgili Yengeç, haftanın başındaki Ay-Jüpiter kavuşumu eline geçen bir para konusunda seni biraz daha rahat hissettirebilir. Fakat Venüs Akrep’e geçtiğinde keyif aldığın bir etkinlik ya da arkadaşlarınla yapacağın bir plan için beklediğinden fazla harcama isteği oluşabilir. Gitmek istiyorsan kendini tamamen kısıtlama ama ne kadar ayıracağını baştan bil. Böylece güzel bir gün geçirirken sonraki günlerin hesabını da bozmazsın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…