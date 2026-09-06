Sevgili Yengeç, haftanın başında programın hareketli olsa da kendine ayırdığın zamanı tamamen aradan çıkarma. Gün içinde sürekli bir yerlere yetişiyorsan öğün saatlerini geçiştirmek ya da yemek yemeyi çok geciktirmek kolay olabilir. Çantana önceden küçük bir atıştırmalık koymak, açlığın iyice artmasını beklemekten daha pratik olabilir. Hafta sonuna doğru programın sakinlediğinde yemek saatlerini de eski düzenine döndürmeye çalış. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…