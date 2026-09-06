Sevgili Yengeç, haftanın başında para, sahip oldukların ve kendini güvende hissetmek için nelere ihtiyaç duyduğun daha fazla aklında olabilir. Ay-Jüpiter kavuşumu kazancınla ilgili güzel bir beklenti yaratabilir fakat 10 Eylül’deki Başak Yeni Ayı asıl olarak iletişim ve günlük koşturmalarında yeni bir düzen getiriyor. Sürekli telefon, mesaj ve küçük işlerle bölünen bir günün varsa bunları daha düzenli yürütmenin bir yolunu bulabilirsin. Haftanın sonunda yapacağın bir konuşma da kafanı kurcalayan bir konuya başka açıdan bakmanı sağlayabilir.

Para konusunda haftanın ilk yarısında eline geçen parayı nereye ayıracağını daha çok düşünebilirsin. Venüs Akrep’e geçtiğinde ise keyif aldığın şeylere bütçe ayırmak isteyebilirsin; konser, etkinlik ya da dışarıda güzel bir akşam için para harcaman mümkün. Burada kendini kısıtlamana gerek yok ama bütün bütçeyi tek bir güne bırakmak yerine önünü de düşün.

Peki ya aşk? Venüs’ün Akrep’e geçişi aşk hayatını hareketlendirebilir. Sevgilin varsa birlikte daha eğlenceli bir şey yapmak ve ilişkinin yalnızca sorumluluklardan ibaret olmadığını hatırlamak isteyebilirsiniz. Sana ilgi gösteren biri varsa bu kez onun söylediklerinden çok, onunla konuşurken rahat olup olmadığına bak. Zorlamadan ilerleyen bir iletişim sana daha cazip gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…