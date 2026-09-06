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Yengeç Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Eylül - 13 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta sevgilinle daha keyifli şeyler yapmak ve ilişkinin yalnızca sorumluluklardan ibaret olmadığını hatırlamak isteyebilirsin. Son zamanlarda sürekli yapılacak işler, programlar ya da başka insanların meseleleri aranıza girdiyse ikinize ait bir plan yapmanız iyi olabilir. Büyük bir organizasyona gerek yok; birlikte güleceğiniz ve rahat edeceğiniz bir şey seçmeniz yeterli.

Sana açıkça ilgi gösteren biri varsa yalnızca güzel sözlere bakma. Onunla konuşurken sen rahat mısın, kendin gibi davranabiliyor musun, biraz buna dikkat et. Sürekli doğru cümleyi kurmaya çalışıyorsan belki de aradığın rahatlık orada değildir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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