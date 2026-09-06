Sevgili Yengeç, bu hafta sevgilinle daha keyifli şeyler yapmak ve ilişkinin yalnızca sorumluluklardan ibaret olmadığını hatırlamak isteyebilirsin. Son zamanlarda sürekli yapılacak işler, programlar ya da başka insanların meseleleri aranıza girdiyse ikinize ait bir plan yapmanız iyi olabilir. Büyük bir organizasyona gerek yok; birlikte güleceğiniz ve rahat edeceğiniz bir şey seçmeniz yeterli.

Sana açıkça ilgi gösteren biri varsa yalnızca güzel sözlere bakma. Onunla konuşurken sen rahat mısın, kendin gibi davranabiliyor musun, biraz buna dikkat et. Sürekli doğru cümleyi kurmaya çalışıyorsan belki de aradığın rahatlık orada değildir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…