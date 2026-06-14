Sevgili Yengeç, bu hafta başı İkizler burcundaki Yeni Ay hava elementinin değişkenliğini zihnine taşıyarak nefes darlıklarına veya anksiyeteye meyilli olabileceğini gösteriyor. Temiz havada yürüyüş yapmaya özen göstererek akciğerlerini rahatlatıyorsun. Belki de bu hafta içine bir nefes terapisi randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı ise hormonal dalgalanmalara karşı dikkatli olmanı ve doktor kontrollerini aksatmaman gerektiğini gösteriyor. Bu arada geçmişe takılıp kalmanın yarattığı melankolik stresten de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…