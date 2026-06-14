Sevgili Yengeç, bu haftaya Güneş ile Chiron altmışlığının getirdiği iyileştirici tınıyla başlayarak duygusal bagajlarından tamamen kurtulmaya odaklanıyorsun. Sürekli fedakarlık yapan taraf olmaktan çıkıp karşılıklı emeğe ve şifalanmaya dayalı bir sevgi bulmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Huzur bulma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle daha önce konuşmaktan korktuğun kırılgan konuları masaya yatırıp birbirinizin eksiklerini yargılamadan tamamlayarak ilişkinizi adeta yeniden yapılandırıyorsunuz. Anlayış barındıran bu süreç aşkı olgunlaştırıyor. Ama bekarsan, toksik ve yorucu karakterlerden dersini aldığın için tamamen karakteri oturmuş, dinlemeyi bilen ve sana terapi gibi gelen huzurlu birine şans tanıyorsun. Yaralarını kanatan değil saran bir karakter kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…