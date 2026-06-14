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Yengeç Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftaya Güneş ile Chiron altmışlığının getirdiği iyileştirici tınıyla başlayarak duygusal bagajlarından tamamen kurtulmaya odaklanıyorsun. Sürekli fedakarlık yapan taraf olmaktan çıkıp karşılıklı emeğe ve şifalanmaya dayalı bir sevgi bulmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Huzur bulma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle daha önce konuşmaktan korktuğun kırılgan konuları masaya yatırıp birbirinizin eksiklerini yargılamadan tamamlayarak ilişkinizi adeta yeniden yapılandırıyorsunuz. Anlayış barındıran bu süreç aşkı olgunlaştırıyor. Ama bekarsan, toksik ve yorucu karakterlerden dersini aldığın için tamamen karakteri oturmuş, dinlemeyi bilen ve sana terapi gibi gelen huzurlu birine şans tanıyorsun. Yaralarını kanatan değil saran bir karakter kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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