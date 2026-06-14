Sevgili Yengeç, bu haftaya Güneş'in senin burcuna geçişinin getirdiği dirayetli enerjiyle başlayarak iş yerindeki haksızlıklara karşı dik bir duruş sergiliyorsun. 'Nasılsa görürler' diyerek beklemekten vazgeçip başarılarının altını çizerek kendi hakkını bizzat sen savunuyorsun. Geliştirdiğin bu tavizsiz ve öz güvenli iletişim dili, mesleki anlamda seni pasif bir çalışan olmaktan çıkarıp karar verici bir pozisyona taşıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Uranüs altmışlığı kariyer rotanda beklenmedik, marjinal bir kapı aralayarak seni şaşırtıyor. Hiç aklında olmayan freelance bir proje veya farklı bir sektörden gelen ortaklık teklifi, mesleki sıkışmışlığına ilaç gibi geliyor. Alışkın olduğun güvenli limandan çıkıp bu yenilikçi adımı atmak, sana uzun vadede maddi özgürlük getirme potansiyeli taşıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…