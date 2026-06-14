Sevgili Yengeç, bu hafta başı Güneş'in senin burcuna geçmesiyle birlikte üzerindeki ataleti atıp sonunda kendi değerini savunmak için sahneye çıkıyorsun. Bugüne kadar sessizce yürüttüğün işleri masaya koyup yöneticilerinden terfi veya hakkın olan zammı açıkça talep ediyorsun. Boyun eğmemek ve sınırlarını korumak mesleki anlamda sana yepyeni bir otorite kazandırıyor.

Hafta ortasında Venüs ile Uranüs altmışlığı dijital dünyadan veya hiç ummadığın bir çevreden sürpriz bir iş teklifi almanı destekliyor. Klasik yöntemleri bırakıp teknolojiyi veya farklı sektörleri işin içine kattığında kazanç elde etme şansını artırıyorsun. Karşına çıkan bu ani fırsatlar rutini kırarak sana nefes aldırıyor.

Peki ya aşk? Bu hafta meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı kalbindeki eski yaraları sararak aşka dair kaygılarını bütünüyle geride bırakmanı sağlıyor. İlişkin varsa, partnerinle geçmişte seni yoran travmaları şefkatle konuşup hallederek ilişkine çok daha sağlıklı ve olgun bir temel atıyorsun. Bekarsan, seni yormayan, psikolojik olarak anlayan ve kelimenin tam anlamıyla ruhuna şifa olan biriyle tesadüfen tanışabiliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…