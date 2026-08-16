Sevgili Yengeç, bu hafta duyguların seni epey oyalıyor. Pazartesi Mars senin burcunda Neptün’le çatışıyor ve olmayan bir sorunu varmış gibi büyütme ihtimalin çok yüksek. İlişkin varsa, aklından geçen senaryoların çoğu bu hafta gerçek değil, sadece hassasiyetinin ürünü. Partnerine kırılmadan önce durup “bu gerçekten oldu mu, yoksa ben mi kurdum?” diye sormalısın. Salıdan itibaren Ay aşk alanına geçiyor ve hava belirgin şekilde düzeliyor; ona eğlenceli bir teklif sunmalısın.

Bekarsan, hafta başında birini olduğundan çok daha iyi görme eğilimindesin. Kafanda kusursuz bir hikâye yazmadan önce o kişiyi tanımaya zaman ayırmalısın. Hafta ortasından sonra ise seni güldüren biri kalbini çalabilir; kahkahayla başlayan hikâyeler çoğu zaman en güzelleri oluyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…