Sevgili Yay, bu hafta iş hayatında yeni bir sorumluluk gündeme gelirse bunun yanında bazı masraflar da çıkabilir. Başak Yeni Ayı kariyer alanını hareketlendirirken senden daha sık toplantıya katılman, farklı bir yerde bulunman ya da iş için bir şey temin etmen istenebilir. Bu masrafın sana mı ait olduğunu yoksa iş tarafından karşılanıp karşılanmadığını baştan sor. Sonradan istemek yerine en başta bilmek daha rahat olur. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…