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Yay Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 7 Eylül - 13 Eylül haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta iş hayatında yeni bir sorumluluk gündeme gelirse bunun yanında bazı masraflar da çıkabilir. Başak Yeni Ayı kariyer alanını hareketlendirirken senden daha sık toplantıya katılman, farklı bir yerde bulunman ya da iş için bir şey temin etmen istenebilir. Bu masrafın sana mı ait olduğunu yoksa iş tarafından karşılanıp karşılanmadığını baştan sor. Sonradan istemek yerine en başta bilmek daha rahat olur. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Yay burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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