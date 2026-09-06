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Yay Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, haftanın başında alıştığın düzenin dışına çıkmak ve farklı bir şey yapmak isteyebilirsin. Ay-Jüpiter kavuşumu yeni bir fikir konusunda hevesini artırırken 10 Eylül’deki Başak Yeni Ayı işi daha ciddi bir noktaya taşıyor. Kariyerinde yeni bir görev, yön değişikliği ya da daha görünür olacağın bir sorumluluk gündeme gelebilir. Başlangıçta her ayrıntıyı bilmek zorunda değilsin; senden ne beklendiğini öğrendikten sonra nasıl ilerleyeceğine karar verebilirsin.

Para konusunda bu hafta bir süredir kullandığın bir hizmetin gerçekten işine yarayıp yaramadığını sorgulayabilirsin. Ücretini ödediğin halde nadiren kullandığın bir üyelik ya da düzenli hizmet varsa devam edip etmeyeceğine karar vermek isteyebilirsin. Venüs Akrep’teyken gözünden kaçan küçük giderleri fark etmek daha kolay olabilir. İhtiyacın olmayanı kapatmak bütçende düşündüğünden daha fazla yer açabilir.

Peki ya aşk? Venüs Akrep’e geçtiğinde duygularını herkese anlatmak istemeyebilirsin. Sevgilin varsa ilişkinizi biraz daha kendi halinizde yaşamak ve başkalarının yorumlarını araya sokmamak isteyebilirsiniz. Geçmişte konuştuğun biri tekrar mesaj atarsa sırf yeniden ortaya çıktı diye kaldığınız yerden devam etmek zorunda değilsin. Önce neden şimdi yazdığını anlamaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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