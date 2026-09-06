Sevgili Yay, Başak Yeni Ayı iş tarafında yeni bir tempo başlatabilir ve gün içinde daha uzun süre ayakta kalman gerekebilir. Yoğun bir günün ardından eve gelir gelmez başka işlere girişmek yerine kısa bir süre oturup dinlenmek isteyebilirsin. Ayakkabı seçimini de yalnızca görüntüsüne göre yapma; uzun süre dışarıda olacağın günlerde rahat ettiğin bir çift tercih et. Özellikle haftanın ikinci yarısında programını arka arkaya doldurmamak işini kolaylaştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…