Sevgili Yay, bu hafta sevgilinle ilişkinizi biraz daha gözlerden uzak yaşamak isteyebilirsiniz. Her meseleyi arkadaşlara anlatmak ya da dışarıdan fikir almak yerine bazı konuları yalnızca ikinizin arasında tutmak sana daha doğru gelebilir. Sevgilinle ilgili kafana takılan bir şey varsa başkalarının yorumunu toplamadan önce doğrudan ona sor.

Geçmişte konuştuğun biri yeniden mesaj atabilir. Böyle bir durumda sırf geri döndü diye eski hevesin de geri gelmek zorunda değil. Önce neden şimdi yazdığını ve gerçekten ne istediğini anlamaya çalış. Senin için o konu kapanmışsa yeniden açmak zorunda değilsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…