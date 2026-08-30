Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter bu hafta temponu büyütebilir ve sınırlarını olduğundan geniş görmene neden olabilir. Özellikle ağır yemekler, düzensiz uyku ve yoğun program bir araya geldiğinde kendini daha çabuk yorulmuş hissedebilirsin. Sofranı biraz hafifletmek ve dinlenmeye gerçekten zaman ayırmak sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…