Sevgili Yay, bu hafta senin için karar haftası. Cuma sabahı Son Dördün tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, ilişkinin nereye gittiğine dair daha açık bir cevap istiyorsun ve bunu sormaktan çekinmemelisin. Salı günü yöneticin Jüpiter Satürn ile üçgen kurarken, özgürlük ihtiyacınla bağlılık isteğin birbiriyle daha kolay uyum sağlayabilir; ciddi bir ilişkinin mutlaka kısıtlayıcı olmak zorunda olmadığını fark edebilirsin.

Bekarsan, salı günü hem seni güldüren hem de yanında güvende hissettiren biri karşına çıkabilir. Bu iki özelliği aynı kişide görmek sana iyi gelebilir. Cuma günü ise uzun süredir ilerlemeyen bir bekleyişi geride bırakman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…