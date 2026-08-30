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Yay Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için karar haftası. Cuma sabahı Son Dördün tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, ilişkinin nereye gittiğine dair daha açık bir cevap istiyorsun ve bunu sormaktan çekinmemelisin. Salı günü yöneticin Jüpiter Satürn ile üçgen kurarken, özgürlük ihtiyacınla bağlılık isteğin birbiriyle daha kolay uyum sağlayabilir; ciddi bir ilişkinin mutlaka kısıtlayıcı olmak zorunda olmadığını fark edebilirsin.

Bekarsan, salı günü hem seni güldüren hem de yanında güvende hissettiren biri karşına çıkabilir. Bu iki özelliği aynı kişide görmek sana iyi gelebilir. Cuma günü ise uzun süredir ilerlemeyen bir bekleyişi geride bırakman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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