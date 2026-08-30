Sevgili Yay, salı günü yöneticin Jüpiter, Satürn ile üçgen kuruyor ve eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı bir yatırım mantıklı görünebilir. Hayalini kurduğun bir hedef artık daha ulaşılabilir olabilir; yine de maliyetini çıkarıp bütçene göre hareket etmelisin. Cuma günkü Son Dördün bir ortakla yürüttüğün mali konuda karar vermeni isteyebilir. Jüpiter’in etkisiyle harcamaları olduğundan küçük görme eğilimin artabilir, bu yüzden toplam rakamı dikkatlice hesaplamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…