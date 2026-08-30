Sevgili Yay, bu hafta yöneticin Jüpiter senin için çalışıyor. 1 Eylül’de ufuk alanından Satürn’e destek veriyor, Satürn ise aşk ve yaratıcılık alanından karşılık veriyor; yani hayal ile disiplin salı günü buluşuyor. Uzun süredir düşündüğün bir projeye o gün ilk gerçek adımı atmalısın. Cuma günkü Son Dördün ise tam karşı burcunda gerçekleşiyor; bir ortaklığın ya da ilişkinin devam edip etmeyeceğine karar verme zamanı.

Maddi olarak salı günü eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı bir yatırım gündemine gelebilir. Toplam maliyeti hesaplayıp bütçene uygun bir plan oluşturmalısın.

Aşk hayatında cuma günü belirleyici. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, ilişkinizin nereye gittiğine dair açık bir cevap istiyorsun ve bunu sormaktan kaçınmamalısın. Bekar bir Yay burcu isen, hem seni güldüren hem de yanında güvende hissettiren biri salı günü karşına çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…