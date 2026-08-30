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Yay Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta yöneticin Jüpiter senin için çalışıyor. 1 Eylül’de ufuk alanından Satürn’e destek veriyor, Satürn ise aşk ve yaratıcılık alanından karşılık veriyor; yani hayal ile disiplin salı günü buluşuyor. Uzun süredir düşündüğün bir projeye o gün ilk gerçek adımı atmalısın. Cuma günkü Son Dördün ise tam karşı burcunda gerçekleşiyor; bir ortaklığın ya da ilişkinin devam edip etmeyeceğine karar verme zamanı.

Maddi olarak salı günü eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı bir yatırım gündemine gelebilir. Toplam maliyeti hesaplayıp bütçene uygun bir plan oluşturmalısın.

Aşk hayatında cuma günü belirleyici. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, ilişkinizin nereye gittiğine dair açık bir cevap istiyorsun ve bunu sormaktan kaçınmamalısın. Bekar bir Yay burcu isen, hem seni güldüren hem de yanında güvende hissettiren biri salı günü karşına çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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