Sevgili Yay, iş hayatında bugün, belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde duran, riskli ama bir o kadar da güçlü bir adım atmanın tam zamanı! Zira, kariyerinin seyrini değiştirmek ve alıştığın düzeni yıkmak gündeminde. Tam da bu noktada Güneş ile Plüton altmışlığı, seni bu adımı atmaya teşvik ediyor. Üstelik sana gereken cesareti de veriyor.

Elbette bu adım, zaman zaman sana biraz korkutucu gelebilir ama unutma ki, her büyük başarı, bir miktar risk almayı gerektirir. Çünkü artık yüzeyde kalmak istemiyorsun, daha büyük bir oyuna, daha büyük bir maceraya atılmak için kararlısın. Ve bugün, bu maceranın ilk adımını atma fırsatın da var! Hadi, yap numaranı!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün tutku ve heyecan dolu bir gün seni bekliyor. Eğer bekar bir Yay burcuysan, bugün yoğun bir çekim hissi yaşayabilirsin. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişiyle karşılaşma vaktin gelmiştir... Bunun için dijital platformlara, Instagram'dan gelen arkadaşlık isteklerine de bir göz at ama güvenli kal deriz. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün aşkın daha canlı, daha renkli bir hale geliyor. Aşkta heyecan, tatlı bir macera ve hareket kararı ile geliyor. Ansızın yola çıkmaya var mısın, mesela? Varım diyorsan, hemen bir plan yap ve biletleri al. Bu aşk kaçamağı sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…