Sevgili Yay, bugün, belki de biraz beklenmedik bir şekilde, kalça bölgende bir hassasiyet hissedebilirsin. Bu durum, normalde alışık olduğun hareket özgürlüğünü biraz kısıtlayabilir. Ama hey, endişelenme! Bu durum aslında sana değerli bir ders veriyor: Yavaşlama sanatını öğrenmek.

Hayatın hızına ayak uydururken, bazen durup bir nefes almanın ne kadar önemli olduğunu unutabiliyor. Ancak bugün, belki de biraz zoraki bir şekilde, yavaşlamanın ve her şeyi biraz daha ağır bir tempo ile ele almanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Unutma ki acele etmek her zaman en iyi çözüm değildir. Sabırlı olmak, bazen en karmaşık sorunları bile çözmenin anahtarı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…