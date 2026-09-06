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Terazi Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın ilk günlerinde arkadaşların, ekip çalışmaları ve sosyal planlar hareketli olabilir. Ay-Jüpiter kavuşumu kalabalık bir ortamda güzel bir haber almana ya da yeni bir çevreye girmeni sağlayabilir. Başak Yeni Ayı ise haftanın ortasında seni biraz geri çekilip önündeki dönemi düşünmeye çağırıyor. Merkür aynı gün burcuna geçtiği için kafanda tuttuklarını söylemek ve bekleyen konuşmaları yapmak önümüzdeki günlerde çok daha kolay olacak.

Para konusunda Venüs Akrep’e geçerken kazancınla ilgili daha seçici davranmaya başlayabilirsin. Bir iş için senden beklenen şey arttıysa bunu aynı şartlarla sürdürmek istemeyebilir ya da yaptığın işin fiyatını gözden geçirebilirsin. Rakam söylemeden önce işin senden ne kadar zaman alacağını düşün. Sonra sana uygun olan tutarı konuş.

Peki ya aşk? Merkür burcuna geçerken ilişkide susup karşı tarafın anlamasını beklemek yerine konuşmayı tercih edebilirsin. Sevgilin varsa ikinizin de farklı düşündüğü bir konuda orta yolu bulmanız kolaylaşabilir. Hafta sonundaki Merkür-Uranüs üçgeni ise hiç beklemediğin biriyle sohbet başlatabilir. İlk konuşmanın alıştığından daha ilginç ilerlemesi seni meraklandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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