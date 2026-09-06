Sevgili Terazi, bu hafta yaptığın bir iş için konuşulan ücret yeniden gündeme gelebilir. Merkür burcuna geçerken karşındakiyle rakam konuşmak daha kolay olabilir; özellikle senden beklenen iş önceki konuşulandan fazlaysa bunu belirt. “Bu kadar istersem ne düşünür?” diye hesap yapmak yerine yaptığın işin kapsamını açıkça anlat ve ona göre bir ücret söyle. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…