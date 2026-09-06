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Terazi Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Eylül - 13 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür’ün burcuna geçmesiyle ilişkinde susup karşı tarafın anlamasını beklemek yerine konuşmak sana çok daha kolay gelebilir. Sevgilinle farklı düşündüğünüz bir mesele varsa bunu kimin haklı olduğu yarışına çevirmeden orta yolu bulabilirsiniz. Özellikle hafta sonuna doğru beklenmedik bir konuşma, daha önce çözümsüz gördüğün bir konuyu başka taraftan ele almanı sağlayabilir.

Merkür-Uranüs üçgeni hiç beklemediğin biriyle sohbet başlatabilir. Bu kişi alıştığın tipten farklı olabilir ya da konuşma beklediğinden daha ilginç ilerleyebilir. Sırf alışık olmadığın biri diye hemen mesafe koyma; sohbet hoşuna gidiyorsa biraz daha tanımaya fırsat ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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