Sevgili Terazi, Merkür’ün burcuna geçmesiyle ilişkinde susup karşı tarafın anlamasını beklemek yerine konuşmak sana çok daha kolay gelebilir. Sevgilinle farklı düşündüğünüz bir mesele varsa bunu kimin haklı olduğu yarışına çevirmeden orta yolu bulabilirsiniz. Özellikle hafta sonuna doğru beklenmedik bir konuşma, daha önce çözümsüz gördüğün bir konuyu başka taraftan ele almanı sağlayabilir.

Merkür-Uranüs üçgeni hiç beklemediğin biriyle sohbet başlatabilir. Bu kişi alıştığın tipten farklı olabilir ya da konuşma beklediğinden daha ilginç ilerleyebilir. Sırf alışık olmadığın biri diye hemen mesafe koyma; sohbet hoşuna gidiyorsa biraz daha tanımaya fırsat ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…