19 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünün güçlü enerjisi ile ilerlemeye odaklanmalısın. Zira Mars, burcunun tam karşısında yer alıyor. Haliyle bu durum, tüm ilişkilerini biraz hareketlendirebilir. İlişkilerindeki bu canlılık bazen küçük kıvılcımlar da çıkarabilir. Bu durum özellikle iş hayatındaki ortaklıklarını ve iş birliklerini etkileyecektir.

Söz konusu finansal ortaklıklar olduğunda zaman zaman agresif tutumlarla karşılaşabilirsin. İnatçı bir tavır yerine, uyumlu olma çabanı hiçbir şeyin bozamasına izin vermemelisin. Bugün dengeyi tuttursan, profesyonel hayatını da etkileyen duygu geçişlerine rağmen başarılı olabilirsin. Bu arada, kendini ifade ederken ve hakkını savunurken ise asla geri adım atmamalısın.

Aşk hayatında ise bugün 'Ya hep ya hiç' enerjisi hakim olabilir. Partnerinle net ve açık konuşmalar yapmak için oldukça uygun bir gün. Belki de bazı konuları masaya yatırmanın tam zamanı. Eğer yalnızsan, bugün birinin kalbine dokunması ve hayatına girmesi an meselesi. Üstelik bu yeni başlangıç oldukça hızlı gelişebilir. Hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…