16 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eğitim hayatında bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Kendine sorduğun 'Neden bu konuyu öğrenmek istiyorum?' sorusuna daha net yanıtlar bulmaya başlıyorsun. Yabancı dil öğrenmek ya da farklı kültürlerle ilgili çalışmalara yönelmek gibi, seni heyecanlandıran ve ilham veren adımlar atabilirsin.

Yeni eğitim süreçlerindeki, disiplinli ve programlı çalışma tarzın ise seni her gün bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Bilgiden güç alarak ilerlemeye odaklan, başardıkça daha fazlasını isteyeceksin.

Aşk hayatında ise, belirsizlikler seni biraz huzursuz edebilir. Mesela mevcut ilişkinde 'Nereye gidiyor bu ilişki?' diye düşünebilirsin. Ancak bugün, bu konuları dile getirmek yerine, durumu gözlemlemeyi tercih etmelisin. Zira, aşkı yaşamak varken bu acele niye? Ama eğer bekarsan, belirsizliklerden korkmak seni yalnızlaştırabilir. Belki de akışına bırakmalı ve anı yaşamalısın. Zamanla su akıp yolunu bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…