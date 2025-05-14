15 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün biraz karmaşık bir gün olabilir. Zira Merkür'ün etkisinde olduğun bugün, kariyerinle ilgili önemli bir karar verme noktasındasın. Ancak, bu kararın üzerinde düşünmek için biraz zamana ihtiyacın olacak. Tam da bu noktada kafanın karışıklığı, belki de biraz fazla düşünmekten kaynaklanıyor olabilir.

Neyse ki tüm bu karmaşa, içindeki belirsizliklerin son bulması ile bitecektir. Karar vermekten korkmamalı ve istediklerini elde etmek için kararlılıkla hareket ederek yolunu netleştirmelisin. Tam da bu noktada kendi yoluna olan inancını asla kaybetme, çünkü bu senin en büyük gücün!

Aşk hayatına geldiğimizde, duygularının kontrolünü kaybedebilir ve bir anda patlama yaşayabilirsin. Belki de bugün, her şeyi olduğu gibi kabullenmek, bu durumu daha hafif atlatmanı sağlayabilir. Partnerinle paylaşımların, duygusal bağlarını ve huzur güçlendirebilir. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, bugün hayatına giren kişi gününü daha da zorlaştırabilir. Aşka dair fikirlerinin değişmesine ve yalnızlaşmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…