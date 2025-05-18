19 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Mars'ın burcuna adım atışıyla birlikte enerjinin tavan yapacağına dikkat çekmek istiyoruz. Kariyerindeki hedeflerine ulaşmak için 'Ya şimdi ya da asla' diyerek harekete geçme hevesinde olabilirsin. Bu dönemde eğer biri çıkıp sana 'bunu yapamazsın' derse, onu saniyeler içinde yanıltacak bir hamle yapmaktan da çekinmeyeceksin.

Tam da bu noktada hırsların için biraz riskli ama parlak bir teklifin cazibesine kapılabilirsin. Bu teklif karşısında fazla düşünmeden harekete geçme eğiliminde olacaksın. Ancak, ufak bir strateji planı yapmak, işlerin yolunda gitmesini garantileyecektir, bizden söylemesi!

Aşk hayatında ise durum biraz daha karmaşıklaşabilir. Hız ve dürtüsellik, aşkta tehlikeli olabilir. Belki de içinden gelen bir hisle, sevdiğin kişiye duygularını aniden açıklamak isteyebilirsin. Ancak karşı tarafın temposunu göz önünde bulundurman gerektiğini unutmamalısın. Flört etme enerjin yüksek olacak ve kıvılcım çabuk çakacak. Tabii bu kıvılcımı yakmadan önce hangi yöne gittiğini de iyi bilmen gerekiyor... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…