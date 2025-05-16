17 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün finansal arenada bazı gizemli gerçeklerin perde arkasını keşfedebilirsin. Ortaklaşa yapılan harcamalar, belki de eşinle ya da ailenle birlikte yaptığın mali planlar konusunda güç dengeleri sallanıyor. Birinden borç talep etmek veya alacağını istemek için mükemmel zaman olmayabilir; sabırlı olman gerekiyor.

Belki de bu hafta sonu iş yerine sanata kafa yormalısın. Bir sanat sergisine gitmek ya da sevdiğin bir müzisyenin konserine alınan bir çift bilet ruhunu canlandırabilir. Tabii kitapla kafa dağıtıp, kendini sanatın büyülü dünyasına da bırakabilirsin.

Aşk hayatında ise çekim gücün tavan yapmış durumda ama aynı zamanda kafa karışıklığı da had safhada... Belki bir bakış, belki bir kelime, seni tüm gün boyunca etkileyebilir, düşündürebilir. Eğer yalnızsan, seni geçmişe bağlayan biri tekrar hayatına girebilir. Bu durum, biraz nostalji, biraz da heyecan getirebilir. Anın tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…