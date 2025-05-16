17 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin çekim gücün adeta bir mıknatıs gibi çalışıyor. Etrafındaki herkesi kendine çekiyor, adeta bir çekim merkezi olmuş durumdasın. Ancak bu durum, bir yandan da kafanı karıştırmaya yetiyor. Belki birinin sana attığı derin bir bakış, belki de söylediği bir kelime, tüm gün boyunca aklını meşgul edebilir, seni düşüncelere daldırabilir.

Eğer şu sıralar yalnızsan, geçmişten bir yüz belki de tekrar hayatına girebilir. Bu beklenmedik ziyaretçi, seni geçmişe götürecek bir yolculuğa çıkarabilir. Bu durum, bir yandan nostalji dolu anıları canlandırırken, diğer yandan da heyecanı doruklara çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…