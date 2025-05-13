14 Mayıs Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini biraz daha ön planda tutman gerekebilir. Belki de bir süredir, partnerinle arandaki dengenin biraz sarsıldığını hissediyorsundur. Belki de biraz fazla verici oldun ve kendi ihtiyaçlarını bir kenara bıraktın. İşte bugün, bu dengenin yeniden sağlanması için mükemmel bir fırsat.

Kendi hislerini ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etmekten çekinme, çünkü senin de duyguların var ve onlar da önemli. Kendi değerini bilmeli ve önce kendine değer vermelisin. Bu, hem aranızdaki bağın daha da güçlenmesini sağlayacak hem de ilişkideki aidiyet duygusu ve huzurun artmasına yardımcı olacak. Unutma, sen de bir bireysin ve kendi ihtiyaçların da var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…