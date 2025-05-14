15 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duygusal dalgaların üzerinde sörf yapmakta zorlanabilirsin. Duygusal yoğunluklarının kontrolünü elinden kaçırabilir ve beklenmedik bir patlama yaşayabilirsin. Bu durum, normalde dengeli ve huzurlu olan Terazi burcu enerjini biraz sarsabilir. Ancak belki de bugün, her şeyi olduğu gibi kabullenmek, bu durumu daha hafif atlatmana yardımcı olabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle olan paylaşımların da duygusal bağlarını ve huzuru güçlendirebilir. Belki de bu durum, içinde bulunduğun duygusal dalgalanmayı biraz olsun hafifletebilir. Ancak bekar bir Terazi burcuysan, bugün hayatına giren bir kişi, gününü daha da zorlaştırabilir. Bu kişi, aşka dair fikirlerinin değişmesine ve belki de yalnızlaşmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…