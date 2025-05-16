17 Mayıs Cumartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün gökyüzü sana biraz kıskançlıkla ilgili dersler veriyor gibi görünüyor. Partnerinle ilgili her detayı mikroskop altına almak ve her hareketini fazlasıyla analiz etmek, aranızda belki de istemediğin bir duygusal mesafe oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden, bugün daha sakin ve dengeli bir yaklaşım sergilemeye ne dersin? Unutma, aşk bir maraton, bir sprint değil!

Öte yandan eğer yalnızsan ve kalbinde hâlâ bir yeri olan biri geçmişten bir anda beliriverirse, şaşırmamalısın. Ancak bu durumda, geçmişe dönüp dönmeme konusunda iki kez düşünmelisin. Geçmişin tatlı anılarına kapılmadan önce, bu adımın sana getireceği olası iyi ve kötü tüm duyguları ölçüp tartmalısın. Unutma, bazen geçmişte kalanların orada kalması en iyisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…