16 Mayıs Cuma Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün ciddiyet ve disiplin daha da önem kazanabilir. Ancak dikkatli ol, çünkü bu durum aşk hayatına da yansıyabilir. Özellikle sorumluluk alma isteğin, bazen ilişkinde soğuk bir hava yaratabilir. Oysa partnerin belki de senden daha fazla ilgi ve şefkat bekliyor olabilir... Bu durumda, ona karşı daha anlayışlı ve duyarlı olman gerekebilir.

Eğer kalbin henüz boşsa, bugün karşına çıkacak biriyle birlikte yeni hedefler belirleyebilir ve hayaller kurabilirsin. Bu yeni kişi, hayatına taze bir soluk getirebilir ve seninle aynı hedeflere sahip olabilir. Belki de bu sayede ciddiyeti bir kenara bırakabilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…