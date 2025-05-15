16 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi biraz karışık gibi görünüyor. Belirsizliklerin huzurunu kaçırabileceği bir gün olabilir. Mesela, aşk hayatında bazı soru işaretleri oluşabilir. Mevcut ilişkinde 'Acaba nereye gidiyor bu ilişki?' diye düşünmeye başlayabilirsin. Ancak, bugün bu tür konuları partnerinle konuşmak yerine, durumu bir süreliğine gözlemlemeyi tercih etmen daha doğru olabilir.

Ama eğer bekarsan ve belirsizliklerden dolayı biraz endişeliysen, bu durum seni yalnızlaştırabilir. Belki de bu belirsizliklere rağmen hayatını akışına bırakmalı ve anı yaşamalısın. Unutma, zamanla her şey yerli yerine oturur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...