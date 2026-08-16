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Terazi Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın en dikkat isteyen günü cuma. Yöneticin Venüs, Satürn ile karşı karşıya geliyor ve bu, aşkta soğuk bir rüzgâr demek. İlişkin varsa, partnerinden mesafeli bir tavır görebilir ya da bir konuda sınırla karşılaşabilirsin. Bunu bir reddedilme gibi yaşamamalısın; bazen ilişkiler olgunlaşmak için biraz sertlikten geçiyor. Pazartesi Mars-Neptün karesiyle içine düşen şüpheyi de büyütmemelisin, çünkü elinde somut bir şey yokken kurduğun senaryolar ikinizi de yoruyor.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiden cuma günü soğuk bir tepki gelebilir. Bu, senin değerinle ilgili değil; sadece o günün enerjisiyle ilgili. Kendini sorgulamak yerine sabretmeli, pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde içine dönüp ne istediğini yeniden düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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