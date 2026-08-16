Sevgili Terazi, bu haftanın en dikkat isteyen günü cuma. Yöneticin Venüs, Satürn ile karşı karşıya geliyor ve bu, aşkta soğuk bir rüzgâr demek. İlişkin varsa, partnerinden mesafeli bir tavır görebilir ya da bir konuda sınırla karşılaşabilirsin. Bunu bir reddedilme gibi yaşamamalısın; bazen ilişkiler olgunlaşmak için biraz sertlikten geçiyor. Pazartesi Mars-Neptün karesiyle içine düşen şüpheyi de büyütmemelisin, çünkü elinde somut bir şey yokken kurduğun senaryolar ikinizi de yoruyor.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiden cuma günü soğuk bir tepki gelebilir. Bu, senin değerinle ilgili değil; sadece o günün enerjisiyle ilgili. Kendini sorgulamak yerine sabretmeli, pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde içine dönüp ne istediğini yeniden düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…