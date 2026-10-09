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Terazi Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yılın önemli Yeniaylarından biri bu akşam burcunda başlıyor ve bedenine yeni bir bakış açısı kazandırıyor; sağlıklı bir rutin, uyku düzeni ya da yeni bir spor için niyetini bugünden yazmak motivasyonunu yükseltir. Sabah Ay'ın burcunda Satürn'le karşıtlık yaparken bel ve böbrek bölgen hassas olabilir, uzun süre aynı pozisyonda oturmamak ve yeterince su içmek önemli. Retrodaki Venüs tatlıya ve rafine karbonhidrata olan isteğini artırabilir, yanına meyve almak bu isteği yönetir. Cildin de bu dönemde ilgi bekliyor, nemlendirici ve bol su iyi gelir. Gece Venüs ile Mars'ın karesi uykunu bölebilir, yatmadan önce oda sıcaklığını düşürmek rahatlatır. Sessiz bir ortamda yarım saat geçirmek seni toparlar. Bel bölgeni ısıtan hafif bir germe hareketi biriken kasılmayı çözer.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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