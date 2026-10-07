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Terazi Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bedenin ve zihnin dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ay'ın Başak'ta boşlukta ilerlemesi sana yavaşlama izni veriyor; Yeniay'a yaklaşırken yeni bir sağlıklı alışkanlığı şimdiden planlamak için güzel bir gün. Uykunu düzenlemek için yatış saatini sabitle ve yatmadan önce odayı serinletmeyi dene. Bel ve böbrek bölgen hassas olabilir, bu yüzden gün içinde yeterince su içmek ve uzun süre aynı pozisyonda oturmamak önemli. Retrodaki Venüs seni tatlıya ve rafine karbonhidrata yönlendirebilir; yanında meyve bulundurmak bu isteği yönetmeni kolaylaştırır. Bel bölgeni ısıtan hafif bir yoga ya da germe hareketi, gün boyu biriken kasılmayı çözer. Sessiz bir ortamda geçirdiğin yarım saat bile seni toparlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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