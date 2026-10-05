Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli?
Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.
İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları
Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları
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