Sevgili Oğlak, haftanın ikinci yarısında iş yerinde yapılacak bir değişiklik kazancından çok çalışma düzenini etkileyebilir. Merkür Terazi’ye geçerken prim sistemi, vardiya ya da görev dağılımı gibi bir konu konuşulabilir. İlk anda kulağa iyi gelen bir teklif varsa günlük hayatında sana ne getireceğini de düşün; daha fazla zaman alıyorsa bunun karşılığını sormaktan çekinme. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…