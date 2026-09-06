Sevgili Oğlak, haftanın ikinci yarısında iş programındaki değişiklik yemek ve dinlenme saatlerini de kaydırabilir. Toplantılar ya da uzayan işler yüzünden öğle arasını sürekli sonraya bırakıyorsan günün başında ne zaman mola vereceğini belirlemek işine yarayabilir. Mola geldiğinde de masanın başında çalışmaya devam etmek yerine gerçekten ara ver. Akşam eve döndüğünde hâlâ işle uğraşmak yerine kendine günün bittiğini hissettirecek sakin bir rutin oluşturabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…