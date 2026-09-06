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Oğlak Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta bir konuda yalnızca bildiğin yöntemle ilerlemek istemeyebilirsin. Başak Yeni Ayı birinin önerdiği farklı bir yöntemi denemeni sağlayabilir. İşinde çözmeye çalıştığın bir sorun varsa hafta sonundaki Merkür-Uranüs üçgeni beklenmedik ama uygulanabilir bir fikir getirebilir. “Biz bunu hep böyle yapıyoruz” demek yerine yeni yönteme bir şans vermek işini kolaylaştırabilir.

Para konusunda haftanın ikinci yarısında kariyer üzerinden önemli bir konu açılabilir. Bu kez mesele doğrudan maaş olmayabilir; çalışma saatleri, prim sistemi ya da görev dağılımındaki bir değişikliğin cebine nasıl yansıyacağını konuşman gerekebilir. Merkür Terazi’deyken yalnızca kulağa iyi gelen kısmı değil, günlük hayatını nasıl etkileyeceğini de sor.

Peki ya aşk? Venüs’ün Akrep’e geçişi sosyal çevreni hareketlendiriyor. Sevgilin varsa arkadaşlarla yapılacak bir programa birlikte katılabilir ve uzun zamandır görmediğiniz insanlarla güzel vakit geçirebilirsiniz. Bir arkadaş grubunda daha önce yalnızca selamlaştığın biriyle bu kez daha uzun konuşabilirsin. İlk anda büyük bir heyecan yaşamamak sorun değil; sohbet hoşuna gittiyse tanışıklığı kendi halinde sürdür. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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