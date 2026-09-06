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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 7 Eylül - 13 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Eylül - 13 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Venüs’ün Akrep’e geçişi sevgilinle arkadaş çevrenizi daha fazla bir araya getirebilir. Birlikte uzun zamandır görmediğiniz insanlarla görüşmek ya da kalabalık bir programa katılmak ilişkinize de iyi gelebilir. Fakat bütün planı arkadaşlara göre kurup birbirinizi arka plana atmayın; günün bir kısmını yalnızca ikinize bırakmanız daha keyifli olabilir.

Bir arkadaş grubunda daha önce yalnızca selamlaştığın biriyle bu kez daha uzun konuşabilirsin. İlk anda büyük bir heyecan hissetmemen bunun devam etmeyeceği anlamına gelmez. Sohbet hoşuna gidiyorsa bir sonraki karşılaşmada yine konuş; her tanışıklığın ilk dakikadan güçlü başlaması gerekmiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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