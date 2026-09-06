Sevgili Oğlak, Venüs’ün Akrep’e geçişi sevgilinle arkadaş çevrenizi daha fazla bir araya getirebilir. Birlikte uzun zamandır görmediğiniz insanlarla görüşmek ya da kalabalık bir programa katılmak ilişkinize de iyi gelebilir. Fakat bütün planı arkadaşlara göre kurup birbirinizi arka plana atmayın; günün bir kısmını yalnızca ikinize bırakmanız daha keyifli olabilir.

Bir arkadaş grubunda daha önce yalnızca selamlaştığın biriyle bu kez daha uzun konuşabilirsin. İlk anda büyük bir heyecan hissetmemen bunun devam etmeyeceği anlamına gelmez. Sohbet hoşuna gidiyorsa bir sonraki karşılaşmada yine konuş; her tanışıklığın ilk dakikadan güçlü başlaması gerekmiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…