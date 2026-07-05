Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu özellikle ev, aile ve yaşam düzeninle ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Uzun süredir ertelediğin bir taşınma planı, ev tadilatı, oda değişikliği ya da aile içinde konuşulması gereken bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde beklenmedik bir telefon görüşmesi, sürpriz bir haber ya da son anda gelişen bir fırsat sana farklı bir çözüm yolu gösterebilir. Özellikle “şimdilik böyle devam etsin” dediğin bir konuda ani kararlar alman mümkün görünüyor.

Maddi konularda ev ve yaşam alanıyla ilgili harcamalar öne çıkabilir. Beyaz eşya değişimi, ev eşyası alımı, tamirat masrafları ya da aile bütçesine katkı sağlama gerekliliği doğabilir. Ancak Venüs ile Jüpiter’in destekleyici etkisi, uzun vadeli yatırımlar ve birikim planları konusunda sana şans getirebilir.

Aşk hayatında ise güven ve istikrar ihtiyacı her zamankinden daha belirgin olabilir. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan birlikte yaşama, ev düzeni ya da geleceğe yönelik planlar ilişkinizde önemli bir gündem maddesi haline gelebilir. Bekar bir Oğlak burcuysan aile veya yakın çevre aracılığıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir.

Bu hafta senin için önemli olan yalnızca sağlam temeller kurmak değil, o temellerin üzerinde nasıl bir hayat yaşamak istediğine de karar vermek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…