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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Temmuz - 12 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu özellikle ev, aile ve yaşam düzeninle ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Uzun süredir ertelediğin bir taşınma planı, ev tadilatı, oda değişikliği ya da aile içinde konuşulması gereken bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde beklenmedik bir telefon görüşmesi, sürpriz bir haber ya da son anda gelişen bir fırsat sana farklı bir çözüm yolu gösterebilir. Özellikle “şimdilik böyle devam etsin” dediğin bir konuda ani kararlar alman mümkün görünüyor.

Maddi konularda ev ve yaşam alanıyla ilgili harcamalar öne çıkabilir. Beyaz eşya değişimi, ev eşyası alımı, tamirat masrafları ya da aile bütçesine katkı sağlama gerekliliği doğabilir. Ancak Venüs ile Jüpiter’in destekleyici etkisi, uzun vadeli yatırımlar ve birikim planları konusunda sana şans getirebilir.

Aşk hayatında ise güven ve istikrar ihtiyacı her zamankinden daha belirgin olabilir. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan birlikte yaşama, ev düzeni ya da geleceğe yönelik planlar ilişkinizde önemli bir gündem maddesi haline gelebilir. Bekar bir Oğlak burcuysan aile veya yakın çevre aracılığıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir.

Bu hafta senin için önemli olan yalnızca sağlam temeller kurmak değil, o temellerin üzerinde nasıl bir hayat yaşamak istediğine de karar vermek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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