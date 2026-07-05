Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında uzun süredir ertelenen “biz nereye gidiyoruz?” konuşması kapını çalabilir. Neptün retrosunun etkisiyle, bugüne kadar zamanın akışına bıraktığın konular artık daha somut cevaplar istemeye başlayacak. Özellikle ilişkiyi isimlendirme, ailelerle tanışma, birlikte yaşama ya da gelecek planları gibi başlıklar gündeme gelebilir.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinin gelecek planlarında sana ne kadar yer verdiğini daha dikkatli gözlemleyebilirsin. Sürekli konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen planlar ya da ertelenen kararlar artık eskisi kadar rahat hissettirmeyebilir. Bu hafta senin için önemli olan verilen sözler değil, atılan adımlar olacak.

Bekar bir Oğlak burcuysan, uzun süredir kriterlerine uygun olduğunu düşündüğün biriyle ilgili fikrin değişebilir. Kağıt üzerinde her şey doğru görünse bile, yanında gerçekten mutlu olup olmadığını sorgulayabilirsin. Öte yandan daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşaman da mümkün görünüyor.

Bu hafta aşk hayatında değişen şey beklentilerin değil, beklentilerinin karşılığını görme isteğin olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…